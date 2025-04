Alessandro Antonino chi è il padre della figlia di Licia Colò Il mio grande amore

Alessandro Antonino è stato il grande amore di Licia Colò per quasi vent’anni. Pittore e artista napoletano, noto sui social come Mr. Nat., Antonino ha 11 anni in meno rispetto alla conduttrice. I due si sono conosciuti nel 2004 e si sono sposati dopo soli tre mesi di frequentazione, dando vita a un rapporto intenso ma discreto, lontano dai riflettori.Durante il matrimonio, Alessandro ha collaborato con Licia in diversi progetti televisivi, tra cui il programma Eden – Un pianeta da salvare, trasmesso su La7. Inoltre, ha condotto una rubrica personale intitolata I viaggi di Alessandro Antonino su Tv2000. La coppia condivideva una profonda passione per l’arte e la natura, che li ha portati a vivere in una villa immersa nel verde alle porte di Roma.Nonostante un legame apparentemente solido, nel 2023 Licia Colò ha annunciato la fine del loro matrimonio. Metropolitanmagazine.it - Alessandro Antonino, chi è il padre della figlia di Licia Colò: “Il mio grande amore” Leggi su Metropolitanmagazine.it è stato ildiper quasi vent’anni. Pittore e artista napoletano, noto sui social come Mr. Nat.,ha 11 anni in meno rispetto alla conduttrice. I due si sono conosciuti nel 2004 e si sono sposati dopo soli tre mesi di frequentazione, dando vita a un rapporto intenso ma discreto, lontano dai riflettori.Durante il matrimonio,ha collaborato conin diversi progetti televisivi, tra cui il programma Eden – Un pianeta da salvare, trasmesso su La7. Inoltre, ha condotto una rubrica personale intitolata I viaggi disu Tv2000. La coppia condivideva una profonda passione per l’arte e la natura, che li ha portati a vivere in una villa immersa nel verde alle porte di Roma.Nonostante un legame apparentemente solido, nel 2023ha annunciato la fine del loro matrimonio.

