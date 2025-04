Muore mentre manovra una betoniera tre indagati

indagati per la morte del 61enne operaio avvenuta martedì mentre manovrava una betoniera in contrada Fontanazze, a Camastra. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Gaspare Bentivegna, ha messo sotto inchiesta i datori di lavoro dell'uomo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Agrigentonotizie.it - Muore mentre manovra una betoniera, tre indagati Leggi su Agrigentonotizie.it Treper la morte del 61enne operaio avvenuta martedìva unain contrada Fontanazze, a Camastra. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Gaspare Bentivegna, ha messo sotto inchiesta i datori di lavoro dell'uomo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

