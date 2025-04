Lapresse.it - Dazi, Cina invita Usa ad “annullarli completamente”

Continua il botta e risposta tra lae gli Usa sul tema dei. “La posizione dellasulle relazioni economiche e commerciali trae Stati Uniti è coerente. Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e non c’è via d’uscita per il protezionismo. C’è un vecchio detto cinese che dice: ‘Chi ha legato il campanello deve essere anche colui che lo slaccia‘. Esortiamo gli Stati Uniti ad ascoltare le voci razionali della comunità internazionale e delle parti nazionali, a compiere un grande passo avanti nella correzione dei propri errori, ad annullarela pratica sbagliata dei ‘reciproci’ e a tornare sulla retta via del rispetto reciproco e della risoluzione delle divergenze attraverso un dialogo paritario”. Così il portavoce del ministero del Commercio cinese secondo quanto si legge sul sito del ministero.