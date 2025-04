DIRETTA Serie A Fiorentina Parma 0 0 e Verona Genoa 0 0 super parata di De Gea – LIVE

Fiorentina e il Verona ricevono nell’ordine il Parma e il Genoa nelle due gare pomeridiane valide per la 32esima giornata del campionato di Serie A, 13esimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Manganiello e Marchetti.Moise Kean in un frame dell’andata (LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte, allo stadio ‘Artemio Franchi’, i viola di Raffaele Palladino reduci dal successo nell’andata dei quarti di finale di Conference League che ha fatto seguito al pareggio dello scorso week end contro il Milan, si giocano le residue speranze di rimonta in ottica quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Fiorentina-Parma 0-0 e Verona-Genoa 0-0: super parata di De Gea! – LIVE Leggi su Calciomercato.it Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i ducali di Chivu e quello del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti ed i rossoblu di Vieira in tempo realeLae ilricevono nell’ordine ile ilnelle due gare pomeridiane valide per la 32esima giornata del campionato diA, 13esimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Manganiello e Marchetti.Moise Kean in un frame dell’andata (LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte, allo stadio ‘Artemio Franchi’, i viola di Raffaele Palladino reduci dal successo nell’andata dei quarti di finale di Conference League che ha fatto seguito al pareggio dello scorso week end contro il Milan, si giocano le residue speranze di rimonta in ottica quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions.

