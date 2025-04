Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo

Entella vola in Serie B grazie all'aiuto del Milan Futuro che batte la Ternana e permette a chiavaresi di volare in cadetteria ancora prima di scendere in campo contro l'Arezzo oggi alle 15 contro l'Arezzo. Al Comunale la festa è quindi già scattata, i liguri tornano in Serie B con tre turni di. Europa.today.it - Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo Leggi su Europa.today.it L'vola inB grazie all'aiuto del Milan Futuro che batte la Ternana e permette a chiavaresi di volare in cadetteria ancora prima diincontro l'Arezzo oggi alle 15 contro l'Arezzo. Al Comunale la festa è quindi già scattata, i liguri tornano inB con tre turni di.

Potrebbe interessarti anche:

Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo

Entella - la Serie B è più vicina : si inchina anche il Campobasso

Festa a Claut : la squadra di Curling promossa in Serie A

Ne parlano su altre fonti Virtus Entella promossa in B prima di giocare: Ternana battuta dal Milan Futuro. La Virtus Entella è in Serie B. Calcio: Virtus Entella promossa in serie B con tre turni di anticipo. Serie C: c'è la prima promozione in B, e anche una retrocessione. Serie C - La diretta di Virtus Entella-Arezzo 0-0. Extra Grifo – Ternana ancora ko, l’Entella è promossa in B.

ilsecoloxix.it riferisce: La Ternana ha perso, l’Entella è matematicamente promossa in Serie B - La sconfitta della Ternana per 1-0 sul campo del Milan Futuro, nel lunch-match della 36esima giornata, consegna alla squadra di Chiavari la terza promozione in Serie B della sua storia dopo quelle del ...

Segnala telenord.it: Calcio: Virtus Entella promossa in serie B con tre turni di anticipo - La sconfitta della Ternana con il Milan Futuro rende la partita con l'Arezzo una celebrazione anticipata ...

Lo riporta msn.com: Entella, la festa può cominciare. C’è la promozione in serie B - Prima ancora di affrontare l’Arezzo, i chiavaresi possono liberare la propria gioia, perché la Ternana ha perso contro il Milan Futuro ...