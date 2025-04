Serie D Ancona Notaresco penultima in casa per i dorici davanti alla Nord vuota LA DIRETTA

Ancona-S.N. Notaresco Ancona: F. Bellucci, Bugari, Codromaz, Rovinelli, Sare, Useini, Gulinatti, Belcastro, Martiniello, Varriale. All. GaddaIn panchina: Laukzemis, N. Bellucci, Merighi, Alluci, Battistini, Marino, Bikovskis, Gianelli, AzurunwaSAN NICOLO’. Anconatoday.it - Serie D, Ancona-Notaresco: penultima in casa per i dorici, davanti alla "Nord" vuota - LA DIRETTA Leggi su Anconatoday.it Le formazioni ufficiali:-S.N.: F. Bellucci, Bugari, Codromaz, Rovinelli, Sare, Useini, Gulinatti, Belcastro, Martiniello, Varriale. All. GaddaIn panchina: Laukzemis, N. Bellucci, Merighi, Alluci, Battistini, Marino, Bikovskis, Gianelli, AzurunwaSAN NICOLO’.

