Menopausa una corsa verso il benessere Alla Placentia Half Marathon si parla di salute femminile

Cresce l'attesa per l'edizione 2025 della Placentia Half Marathon, che nell'ampio ventaglio di iniziative collaterali alla gara propone.

Riporta ilpiacenza.it: “Menopausa: una corsa verso il benessere”. Alla Placentia Half Marathon si parla di salute femminile - Sabato 3 maggio alle 16.30 al Gotico un momento di confronto, sensibilizzazione e approfondimento dedicato a tutte le donne ...

Secondo msn.com: Menopausa: i 9 amminoacidi essenziali per ritrovare il benessere - Menopausa e alimentazione: i 9 amminoacidi alleati del benessere, per sentirsi forti e attive Un adeguato apporto proteico è fondamentale per il mantenimento della massa muscolare e della forza ...

laprovinciapavese.gelocal.it comunica: Menopausa. Il benessere perduto? Si può ritrovare alla Spa - Il prendersi cura di sé stessi, durante le fasi di perimenopausa e menopausa, non va sottovalutato in quanto ci stiamo approcciando verso un periodo in cui una donna può sentire maggiormente le ...