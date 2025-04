Finale Montecarlo Musetti infortunato s inchina ad Alcaraz

Musetti. Il 23enne carrarino vince il primo set ma Carlos Alcaraz rimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Decisivo nell’ultimo set l’infortunio alla gamba destra di Musetti, che chiude il match praticamente. Feedpress.me - Finale Montecarlo: Musetti, infortunato, s'inchina ad Alcaraz Leggi su Feedpress.me Niente da fare per Lorenzo. Il 23enne carrarino vince il primo set ma Carlosrimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Decisivo nell’ultimo set l’infortunio alla gamba destra di, che chiude il match praticamente.

