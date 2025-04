MotoGp Qatar oggi la gara dove vederla in diretta tv e in streaming gratis in chiaro orari Sky Now e TV8

MotoGp. oggi, domenica 13 aprile, si disputa il Gran Premio del Qatar, sul tracciato di Lusail. Marc Marquez, dopo aver vinto la mini-gara con un secondo e mezzo di vantaggio sul fratello Alex (Gresini Racing) vuole conquistare un'altra vittoria per. Europa.today.it - MotoGp Qatar, oggi la gara: dove vederla in diretta tv e in streaming gratis in chiaro (orari Sky, Now e TV8) Leggi su Europa.today.it Quarto appuntamento della stagione per la, domenica 13 aprile, si disputa il Gran Premio del, sul tracciato di Lusail. Marc Marquez, dopo aver vinto la mini-con un secondo e mezzo di vantaggio sul fratello Alex (Gresini Racing) vuole conquistare un'altra vittoria per.

