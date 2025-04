F1 oggi Gp Bahrain 2025 dove vederlo in diretta e in differita Sky e TV8 gli orari

Bahrain, il quarto appuntamento della stagione di F1 2025. Lando Norris (McLaren) dopo il Gran Premio del Giappone, a Suzuka, è in testa al campionato con 62 punti, uno di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull). Europa.today.it - F1 oggi Gp Bahrain 2025, dove vederlo in diretta e in differita (Sky e TV8): gli orari Leggi su Europa.today.it Si corre in questo weekend, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, il Gran Premio del, il quarto appuntamento della stagione di F1. Lando Norris (McLaren) dopo il Gran Premio del Giappone, a Suzuka, è in testa al campionato con 62 punti, uno di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull).

Potrebbe interessarti anche:

F1 oggi in tv - GP Bahrain 2025 : orari prove prove libere - streming - programma TV8 e Sky

A che ora la F1 su TV8 oggi - GP Australia 2025 : programma differita qualifiche in chiaro

F1 GP Cina - oggi sprint e qualifiche in diretta : Hamilton in pole - orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Ne parlano su altre fonti F1 Gp Bahrain: il risultato delle qualifiche: Leclerc in prima fila dopo la penalità a Russell, Antonelli da quarto a quinto. Hamilton nono: «Chiedo scusa ai tifosi». Orari TV GP Bahrain 2025: diretta su Sky, differita su TV8. F1, GP Bahrain: gli orari e dove vedere le qualifiche e la gara in tv e streaming. F1, Gp del Bahrain: penalità per Russell e Antonelli, Leclerc in prima fila. TOMORROW (aggiungere griglia) Formula 1, Gp Bahrain: orario e dove vederlo in tv e streaming. Piastri-Leclerc, mai una prima fila così: l'ANALISI della griglia di partenza.

adnkronos.com riferisce: Formula 1, si corre in Bahrain: orario e dove vedere il Gp - Oggi, domenica 13 aprile, il Gran Premio del Bahrain: ecco l'orario e dove vedere in tv e streaming il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 ...

Segnala oasport.it: F1 oggi in tv, GP Bahrain 2025: orario gara, streming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 13 aprile, andrà in scena il GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta una gara molto ...

Lo riporta fanpage.it: Formula 1 oggi, orari TV del GP Bahrain su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, Leclerc 2° con la Ferrari - La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Bahrain. Piastri in pole nella griglia di partenza davanti a Leclerc e Russell dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 17:00. Diretta TV su Sky e in ...