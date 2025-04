Ginnastica ritmica Serie A1 2025 Fabriano vince a Osimo San Giorgio 79 Desio in Final Six

Leggi su Sportface.it

Giorno di verdetti al Pala Baldinelli di, ad Ancona, dove si è chiusa la regular season diA1 di. Udinese, Motto Viareggio, Armonia d’Abruzzo Chieti,, SG Milanese Forza e Coraggio e San79si qualificano allaSix che assegnerà lo scudettoa Torino, il prossimo 17 maggio. Retrocedono inA2 per il 2026 invece Eurogymnica Torino, Polisportiva Varese eTerranuova. Dall’A2 ottengono la promozione diretta al massimo campionato per il prossimo anno Albachiara Lucca, Falciai Arezzo eModerna Legnano.Sofia Raffaeli during Grand Prix di, Gymnastics in Genova, Italy, November 23 2024Il racconto della giornataA sorridere è la società casalinga, la, che si presentava all’appuntamento con il quinto posto in classifica generale, frutto di un settimo e un terzo posto nelle prime due prove.