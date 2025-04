Gasperini a Dazn Contro Inter e Lazio poca fortuna Avremmo meritato di più

Gasperini raggiunto dai microfoni di Dazn, ha analizzato Atalanta Bologna. La sfida del mezzogiorno è stata vinta dai bergamaschiNel post partita di Atalanta Bologna, Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn in merito al match vinto; non sono mancati anche i rimandi alla gara Contro l'Inter.PAROLE – «Quando vinci, è chiaro che sorridi, specialmente queste partite difficili che valgono doppio per la classifica. Dopo una serie di gare in cui abbiamo raccolto meno di quello seminato, nel calcio ci sono anche questi momenti. Quando segni dopo 2?, è più facile impostare la partita. Il 2-0 di Pasalic ha aumentato il vantaggio, se penso alle partite con Inter e Lazio, faccio fatica a considerarle negative. Chiaro che il risultato determina i giudizi ed è normale che sia così, ma questa squadra la prestazione non è mai mancata.

