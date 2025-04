Gianna Orrù a Domenica In parla della truffa in studio arriva la figlia Valeria ed è gelo Non è corretto

Gianna Orrù è la storia di una donna che ha sempre sfidato le convenzioni: 87 anni, un’esistenza costruita con grande spirito di sacrificio. La madre di Valeria Marini è stata ospite da Mara Venier a Domenica In nella puntata del 13 aprile, dove ha parlato della vicenda che negli ultimi anni l’ha portata alla solitudine: una truffa orchestrata da un produttore, Giuseppe Milazzo Andreani.Gianna Orrù a Domenica In parla della truffaGianna Orrù, la madre di Valeria Marini, è stata vittima di una truffa: la sua vita da allora è cambiata. “L’ha vissuta male, con periodi di chiusura e di depressione”, ha anticipato la conduttrice, Mara Venier, a Domenica In. Entrata in studio dopo un piccolo intoppo, ha detto di stare “bene”. E ha aggiunto: “Sono stata una guerriera di una ingenuità che non ha limiti. Dilei.it - Gianna Orrù a Domenica In parla della truffa, in studio arriva la figlia Valeria ed è gelo: “Non è corretto” Leggi su Dilei.it Quella diè la storia di una donna che ha sempre sfidato le convenzioni: 87 anni, un’esistenza costruita con grande spirito di sacrificio. La madre diMarini è stata ospite da Mara Venier aIn nella puntata del 13 aprile, dove hatovicenda che negli ultimi anni l’ha portata alla solitudine: unaorchestrata da un produttore, Giuseppe Milazzo Andreani.In, la madre diMarini, è stata vittima di una: la sua vita da allora è cambiata. “L’ha vissuta male, con periodi di chiusura e di depressione”, ha anticipato la conduttrice, Mara Venier, aIn. Entrata indopo un piccolo intoppo, ha detto di stare “bene”. E ha aggiunto: “Sono stata una guerriera di una ingenuità che non ha limiti.

