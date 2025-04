Cosa vuole dire sui tifosi del Napoli la risposta di Conte è eccezionale

Conte ha parlato anche dei tifosi del Napoli nel corso della conferenza stampa odierna tenutasi al centro sportivo di Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro l’Empoli.Il Napoli e Napoli credono ancora nella vittoria dello Scudetto. Certo, l’impresa non è delle più semplici, visto l’allungo nel pomeriggio di sabato dell’Inter dopo la vittoria contro il Cagliari. Il divario, in termini di punti, è ora di sei punti, con il tecnico del Napoli Antonio Conte che quest’oggi, in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza di godersi questa guerra di nervi con la squadra allenata da Simone Inzaghi.Ma nel corso del suo intervento, il tecnico azzurro ha avuto modo di parlare anche del rapporto che si è istaurato in questi mesi tra la squadra e i tifosi, alla luce dell’ennesimo sold out stagionale allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli (il fischio d’inizio è in programma per lunedì, alle ore 20:45, ndr). Spazionapoli.it - “Cosa vuole dire sui tifosi del Napoli?”: la risposta di Conte è eccezionale Leggi su Spazionapoli.it Antonioha parlato anche deidelnel corso della conferenza stampa odierna tenutasi al centro sportivo di Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro l’Empoli.Ilcredono ancora nella vittoria dello Scudetto. Certo, l’impresa non è delle più semplici, visto l’allungo nel pomeriggio di sabato dell’Inter dopo la vittoria contro il Cagliari. Il divario, in termini di punti, è ora di sei punti, con il tecnico delAntonioche quest’oggi, in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza di godersi questa guerra di nervi con la squadra allenata da Simone Inzaghi.Ma nel corso del suo intervento, il tecnico azzurro ha avuto modo di parlare anche del rapporto che si è istaurato in questi mesi tra la squadra e i, alla luce dell’ennesimo sold out stagionale allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli (il fischio d’inizio è in programma per lunedì, alle ore 20:45, ndr).

