Thesocialpost.it - “Mamma, mi hanno colpita!”, il video atroce dopo le esplosioni a Sumy

Un breve, giratoil bombardamento missilistico russo sulla città di, è rapidamente diventato un simbolo della sofferenza civile inflitta dalla guerra in Ucraina. Le immagini mostrano una madre visibilmente sconvolta con in braccio una bambina in lacrime che urla: “Mi”.La scena è semplice e straziante. La donna, con il volto segnato da lievi ferite e una macchia di sangue sulla giacca, cerca di consolare la figlia. La bambina, il cui volto è stato sfocato per proteggerne l’identità, stringe una catenina con una croce tra le mani, un dettaglio che ha colpito profondamente chiunque abbia visto il filmato.Russia launched ballistic missiles at central.Warheads were packed with shrapnel — likely the same kind used in Kryvyi Rih — designed to kill everything within 100+ meters.