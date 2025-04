Il Bologna scivola a Bergamo l’Atalanta si impone per 2 0

Bologna apparso meno tonico del solito. Niente drammi, ma ora la corsa Champions si complica terribilmente.Cronaca del matchSul rettangolo verde bergamasco, alla prima occasione l’ Atalanta passa. Bolognatoday.it - Il Bologna scivola a Bergamo: l’Atalanta si impone per 2-0 Leggi su Bolognatoday.it Gli orobici, più feroci in avvio, indirizzano subito il match dalla loro parte, piegando unapparso meno tonico del solito. Niente drammi, ma ora la corsa Champions si complica terribilmente.Cronaca del matchSul rettangolo verde bergamasco, alla prima occasione l’ Atalanta passa.

Potrebbe interessarti anche:

Il Milan cade ancora e scivola all’ottavo posto. Il Bologna vince 2-1 ed è sesto

A Bologna il primo meeting nazionale sulle Unità cinofile da servizio

Art City - la vita di Carol Rama in mostra a Bologna

Ne parlano su altre fonti Il Bologna scivola a Bergamo: l’Atalanta si impone per 2-0. Bologna, mamma ha un malore mentre tiene il figlio in braccio vicino alla finestra: bimbo scivola e cade dal quarto piano. Qualità della vita in Italia: Bergamo prima, ultima Reggio Calabria: crisi delle grandi città e gap Nord-Sud. Bergamo è la città dove si vive meglio. Qualità della vita: Bergamo prima in Italia. Milano esce dalla top ten. Qualità della vita 2024, perché Bergamo è al primo posto in classifica e Milano perde posizioni.

Scrive msn.com: Bologna in emergenza infortuni: trasferta a Bergamo decisiva per il finale di stagione - Il Bologna affronta la trasferta a Bergamo con numerosi infortuni, in un finale di stagione cruciale per il terzo posto.

bologna.repubblica.it comunica: L’Atalanta risorge, il Bologna s’arrende: a Bergamo 2-0 - Le reti di Retegui e Pasalic, le parate di Carnesecchi: i rossoblù, con una brutta prestazione, perdono la zona Champions ...

Si apprende da espansionetv.it: Scivola per 300 metri in un canalone, morto escursionista - (ANSA) – BERGAMO, 01 APR – Tragico incidente in montagna a Ornica ... è morto sul colpo. (ANSA). Tags: Scivola per 300 metri in un canalone, morto escursionista ...