Nutribullet ancora ko al Palashark vince Trapani

Nutribullet Treviso Basket che a Trapani trova anche 10 punti punti di vantaggio nel primo tempo ma subisce nella ripresa perdendo poi per 95-83. Per coach Vitucci i migliori sono JP Macura (22 con 6/9 da 3) e Pauly Paulicap (15 e 5 rimbalzi).Al Palashark arriva. Trevisotoday.it - Nutribullet ancora ko: al Palashark vince Trapani Leggi su Trevisotoday.it È fatale il terzo periodo allaTreviso Basket che atrova anche 10 punti punti di vantaggio nel primo tempo ma subisce nella ripresa perdendo poi per 95-83. Per coach Vitucci i migliori sono JP Macura (22 con 6/9 da 3) e Pauly Paulicap (15 e 5 rimbalzi).Alarriva.

Potrebbe interessarti anche:

Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Valtur Brindisi 69-77 : la Libertas si ferma (ancora) in volata - ko durissimo al PalaMacchia

Fabo ancora ko : adesso la crisi è ufficiale. Chaves trascinatore e Salerno fa il colpo

In caduta libera. Castelfranco ancora ko. In partita per 28 minuti

Ne parlano su altre fonti Nutribullet ancora ko: al Palashark vince Trapani. Serie A, la Nutribullet cade ancora: contro Napoli il terzo ko di fila. LIVE LBA - Nutribullet Treviso vs Dinamo Sassari: diretta (10-9 al 5'). Bertram Tortona KO contro Treviso: sono quattro in fila per la Nutribullet. Nutribullet Treviso Basket sfida l'Olimpia Milano: oggi si chiude l'anno al Palaverde. Openjobmetis ancora col brivido, Treviso k.o. (92-89). Terza vittoria consecutiva.

Secondo news-sports.it: NutriBullet Treviso-Virtus Bologna: presentazione posticipo 25° turno LBA - Nel posticipo della 25esima giornata di LBA in scena lunedì 7 aprile, la Virtus Bologna cercherà in trasferta contro la NutriBullet Treviso un successo che le consentirebbe di riagganciare Trapani e B ...

Scrive sportando.basketball: La Dinamo Sassari conquista una vittoria cruciale: la Nutribullet Treviso perde ancora - La Dinamo Sassari infligge il quarto KO consecutivo alla Nutribullet Treviso ... La Dinamo Sassari prevale sulla Nutribullet Treviso nel finale: 70-76 il risultato al 40', arrivato dopo una partita ...

Nota di msn.com: La Nutribullet trascinanata da Olsievicius batte Varese al Palaverde, ritrova il successo e fa un balzo verso la salvezza - VILLORBA (TREVISO) Boccata di ossigeno e balzo verso la salvezza per la Nutribullet Treviso Basket che al Palaverde in un finale punto a punto riesce a battere Varese per 88-86 ma senza ribaltare ...