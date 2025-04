Muller stizzito Se vinciamo con l’Inter non è un miracolo abbiamo bisogno solo di una buona partita

Muller risponde stizzito alla domanda su una eventuale rimonta miracolosa in Champions League contro l’Inter. Le parole dell’attaccante tedescoIntervenuto ai microfoni di ZDF dopo i pareggio nel Klassiker disputatosi ieri sera contro il Borussia Dortmund, Muller ha risposto post gara ad alcune domande tra cui quella relativa alla sfida di ritorno di Champions League contro l’Inter. Ricodiamo che l’andata è terminata 2-1 per i nerazzurri e il gol per i bavaresi lo ha segnato proprio Muller che è sempre uno dei più incisivi nella formazione di Kompany. SU UNA EVENTUALE RIMONTA miracoloSA CONTRO l’Inter – «Dobbiamo ridiscutere la definizione di miracolo. Se vinciamo in trasferta di uno o due gol, non è un miracolo: è il Bayern che fa il suo dovere. abbiamo bisogno solo di una buona partita, che ci metta nella condizione di essere in vantaggio prima del 90?. Internews24.com - Muller stizzito: «Se vinciamo con l’Inter non è un miracolo, abbiamo bisogno solo di una buona partita» Leggi su Internews24.com di Redazionerispondealla domanda su una eventuale rimontasa in Champions League contro. Le parole dell’attaccante tedescoIntervenuto ai microfoni di ZDF dopo i pareggio nel Klassiker disputatosi ieri sera contro il Borussia Dortmund,ha risposto post gara ad alcune domande tra cui quella relativa alla sfida di ritorno di Champions League contro. Ricodiamo che l’andata è terminata 2-1 per i nerazzurri e il gol per i bavaresi lo ha segnato proprioche è sempre uno dei più incisivi nella formazione di Kompany. SU UNA EVENTUALE RIMONTASA CONTRO– «Dobbiamo ridiscutere la definizione di. Sein trasferta di uno o due gol, non è un: è il Bayern che fa il suo dovere.di una, che ci metta nella condizione di essere in vantaggio prima del 90?.

