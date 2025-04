Perde il controllo del auto e finisce ruote al aria nel campo

ariacco. Una vettura, alla cui guida vi era una donna, è finita fuori strada, lungo la Strada Provinciale 14, cappottandosi in un campo. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno provveduto a trasportare in volo la donna. Udinetoday.it - Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria nel campo Leggi su Udinetoday.it Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 aprile 2025 a Premcco. Una vettura, alla cui guida vi era una donna, è finita fuori strada, lungo la Strada Provinciale 14, cappottandosi in un. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno provveduto a trasportare in volo la donna.

