Valeria Marin e la mamma gelo a Domenica In Sbloccami il cellulare

gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Il rapporto tra la showgirl e la mamma finisce sotto i riflettori a Domenica In. Mara Venier accoglie la signora Gianna come ospite per un'intervista. "Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –trai e la madre Gianna Orrù. Il rapporto tra la showgirl e lafinisce sotto i riflettori aIn. Mara Venier accoglie la signora Gianna come ospite per un'intervista. "Quandoè entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio .

Potrebbe interessarti anche:

Valeria Marini : “Pareva si fossero dimenticati di me. Mamma? Situazione pesante. Con Conti…”

La piccola Sofia è uscita dall'ospedale. Mamma Valeria : «La rapitrice? Non so chi sia». Il ritorno a casa dopo la paura

Valeria Marini - chi è la mamma Gianna Orrù : l'Isola dei famosi - la truffa da 350mila euro - la depressione e la lite con la figlia

Ne parlano su altre fonti Valeria Marin e la mamma, gelo a Domenica In: "Sbloccami il cellulare". Atalanta-Bologna 2-0, Pasalic e Retegui riportano la Dea al terzo posto.

Secondo msn.com: Valeria Marin e la mamma, gelo a Domenica In: "Sbloccami il cellulare" - (Adnkronos) - Gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Il rapporto tra la showgirl e la mamma finisce sotto i riflettori a Domenica In. Mara Venier accoglie la signora Gianna come ospite per un ...

Scrive ilsussidiario.net: Valeria Marini ‘respinta’ dalla mamma a Domenica In: “Non ti abbraccio, smettila!”/ Gianna Orrù: “Se parlo…” - Valeria Marini e Gianna Orrù, niente pace con la mamma a Domenica In: “Me ne vado, non è corretta questa cosa!”.

Scrive msn.com: Valeria Marini, chi è la mamma Gianna Orrù: l'Isola dei famosi, la truffa da 350mila euro, la depressione e la lite con la figlia - Gianna Orrù ospite nella puntata di oggi, domenica 13 aprile, da Mara Venier a Domenica In. La padrona di casa, dopo aver ascoltato e asciugato le lacrime di Valeria Marini, sofferente per ...