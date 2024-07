Pallanuoto | Setterosa in collegiale a Ostia le convocate per il Torneo di Rotterdam

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildi Carlo Silipo, rientrato dall’allenamento congiunto con gli Stati Uniti in California, è già riunito infino all’8 luglio. Le azzurre, poi, si avvicineranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 mediante la partecipazione aldi, in programma dal 9 al 12 luglio. Per l’appuntamento olandese, ecco ledell’Italia dellafemminile: Lucrezia Cergol (Trieste), Sofia Giustini (Sabadel), Silvia Avegno (Mataro), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo), Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Olimpia Sesena, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Aurora Condorelli, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte).