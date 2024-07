Ortofrutta prezzi in aumento a causa del meteo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – L'inizio un po' anomalo dell'estate caratterizzato da pioggia grandine e abbassamento delle temperature ha avuto ripercussioni suidei prodotti agroalimentari. Infatti, dall’indice deiall’ingrosso dei prodotti agroalimentari, realizzato da Unioncamere e BMTI, emergono a maggio aumenti rispetto al mese precedente per iall’ingrosso dei prodotti freschi, in particolare di quelli ortofrutticoli, del latte e delle carni avicole (pollo, tacchino). Sono scesi, invece, iall’ingrosso delle carni di bovino mentre tra i prodotti lavorati sono rimasti stabili quelli dell’olio di oliva, del riso e delle farine. L'andamento deiNello specifico, per quanto riguarda il comparto ortofrutticolo, le piogge del mese di maggio non hanno favorito il consumo di frutta e ortaggi tipicamente estivi.