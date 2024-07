Oggi la prima seduta del Consiglio ma il governo non c’è ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Una formalità, ma di una certa importanza., nel primo pomeriggio, ilgrande e generale tornerà a riunirsi. Per dare il via alla XXXI legislatura a San Marino. Molto probabilmente si tratterà di unache durerà pochi minuti. Il tempo necessario ai Capitani Reggenti per riferire sull’esito della consultazione elettorale dello scorso 9 giugno. E nominare la giunta permanente per le elezioni. Pochi istanti per dare il via a un nuovo corso e anche per fissare la data della prossimadelgrande e generale nella quale sarà in programma il giuramento del 60 nuovi consiglieri, ma non solo. Infatti, in quellache con ogni probabilità verrà fissata per la metà di questo mese, ci sarà l’insediamento ufficiale del nuovo