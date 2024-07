Mousse al melone | pronta in 10 minuti da gustare subito

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 luglio 2024) Laalsi prepara in 10appena e con 3 soli ingredienti! È un dessert fresco e goloso, tipicamente estivo che possiamo anche realizzare all’ultimo momento perché non necessita di riposo in frigorifero. Ovviamente, il grande protagonista di questa ricetta è proprio il. Scegliamolo dolce, maturo e profumato, possibilmente dell’orto o da agricoltura biologica, ne va del sapore finale del nostro dolce. Come già specificato, una volta pronto, possiamo consumarlooppure conservarlo coperto dalla pellicola alimentare, in frigorifero fino al momento di servirlo. Qualora avanzasse, congeliamolo per trasformarlo in una sorta di semifreddo e godercelo in una versione ancora più rinfrescante. Ma ricordiamoci di estrarlo dal freezer almeno una decina diprima di affondare il cucchiaio e godercelo!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 250 gr dipulito e tagliato 320 ml di panna da montare 110 gr di zucchero per la decorazione: qualche fettina diq.