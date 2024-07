Meloni scrive ai dirigenti di FdI dopo l' inchiesta di Fanpage | Fuori chi vuole far tornarci indietro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) "Non c'è alcuno spazio tra le nostre fila per chi recita un copione macchiettistico utile solo al racconto che i nostri avversari vogliono fare di noi".l'ìnchiesta disu Gioventù nazionale – il movimento giovanile di Fratelli d'Italia – Giorgiadecide di intervenire in prima persona.qualche giorno di attesa, lo fa con una lettera inviata aidel suo partito in cui chiede di mettere alla porta chi ha sbagliato, chi porta avanti atteggiamenti nostalgici, che richiamano fascismo, nazismo e antisemitismo. Alcuni dei giovani di FdI coinvolti nel reportage di– come Flaminia Pace – hanno già rassegnato le proprie dimissioni nei giorni scorsi. Mal'intervento della leader della destra italiana altri provvedimenti potrebbero arrivare.