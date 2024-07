Marattin e Costa lanciano una petizione per non morire bipolaristi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) In un tentativo di dimostrare coesione e unità, i deputati di Italia Viva e Azione, Luigied Enrico, hanno lanciato un appello congiunto per ricostruire il Terzo Polo. Questo appello, pubblicato sulla piattaforma di petizioni Change.org, mira a raccogliere il supporto dei cittadini che ancora credono in un progetto politico fondato su un “unico grande partito liberal-democratico e riformatore“, rifiutando la logica del bipolarismo. Gli autori sottolineano l’importanza di mettere da parte i personalismi e di concentrarsi su obiettivi comuni. L’iniziativa segue le recenti dichiarazioni del segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha suggerito di ripartire con un congresso in autunno per un nuovo Terzo Polo, guidato da un nuovo leader.