Malore in piscina ore di apprensione a Fano per l' avvocato Luigi Marfori

(Di martedì 2 luglio 2024)(Pesaro e Urbino), 2 luglio 2024 - Ore diper la comunità fanese. E' in coma irreversibile dopo ave accusato unin, noto83enne (compiuti lo scorso 30 giugno) pioniere della pallavolo femminile cittadina. Qualche giorno fa ha perso i sensi mentre faceva il bagno nelladel campeggio Stella Maris e ora è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale regionale Torrette di Ancona dove i medici hanno subito riscontrato gravi danni al cervello causati dalla prolungata mancanza di ossigeno. A lungo presidente del Panathlon Club diè un importante tassello della Fipav provinciale, da oltre 55 anni. Nel 2019 ha addirittura ricevuto un premio per le sue nozze d'oro con la pallavolo, al Gran Galà del Volley Marchigiano, una coppa con un pensiero incisivo per motivare il meritatissimo riconoscimento: “Acon stima e riconoscenza per aver contribuito alla diffusione e valorizzazione degli ideali della pallavolo”.