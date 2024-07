Lo voleva menare Panico al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tensione altissima tra due vip | si scopre solo ora

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Domenica 30 giugno c’è stato iltraed, che ha commosso tutti. Ma dopo i fiori di arancio è emerso un retroscena clamoroso su quanto successo il giorno del sì, infatti ci sarebbe stato un forte litigio tra un’invitata vip e un’altra persona, a causa di un noto cantante italiano, anche lui presente durante l’attesa cerimonia. Quindi, ilteaednon è stato tutto rose e fiori, dato che non sarebbero mancate le urla per colpa di un litigio fatto scoppiare da una vip in seguito ad una scoperta che le ha fatto perdere la ragione. Un vero e proprio caos, che potrebbe aver disturbato i due sposi, sebbene loro non abbiano aperto ufficialmente bocca sulla questione.