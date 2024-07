LIVE Musetti-Lestienne 4-6 6-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro riesce nell’impresa di tenere il servizio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-ETCHEVERRY LADI BELLUCCI-SHELTON 6-5 E ALLORA!!!!!!! Con il recupero lungo di rovescio dicompie il miracolo: TIENE IL. A-40 AAAACCCCEEEEEE (3°)!! 40-40 Risposta nei piedi del francese. Niente da fare. A-40 Non supera la rete il dritto in difesa di. UNA PALLA GAME! 40-40 SOTTO LA RETE la risposta di rovescio del francese sulla seconda. Seconda. 30-40e dritto! SU! 15-40 Sulla riga il rovescio lungolinea di. Non sappiamo come descrivere quello che sta accadendo.è ancora nel set SOLO grazie agli errori del francese. 15-30 Incredibile. Torna indietrodopo l’approccio slice comodissimo nato dopo la prima alla “T”.