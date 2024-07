Lettera di Meloni ai dirigenti di FdI | Già fatti i conti col fascismo fuori chi ci vuol far tornare indietro Non siamo come vogliono dipingerci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) “Non c’è spazio, in Fratelli d’Italia, per posizioni razziste o antisemite,non c’è spazio per i nostalgici dei totalitarismi del ‘900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore“. Il primo atto concreto della premier Giorgiadopo l’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale è una lungaindirizzata aidi Fratelli d’Italia. A Bruxelles di fronte alla stampa aveva rotto il silenzio sul tema, ma a fare rumore era stato soprattutto il suo attacco a Fanpage per il metodo dell’inchiesta. Ora invece, nel giorno in cui aumentano le voci su possibili espulsioni in FdI e la commissione Segre ha acquisito i video sul movimento giovanile,interviene questa volta per difendere il suo partito da chi “e farci” o “ci trasforma in una macchietta”.