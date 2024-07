La Turchia di Montella la spunta contro l’Austria

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Lasbanca l’Allianz Arena di Monaco di Baviera grazie alla doppietta di un difensore. Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Demiral, piega un’Austria che però vende cara la pelle. Ne esce fuori una grande partita nella quale lasa soffrire. Un italiano, un Vesuviano, Vincenzoda Castello di Cisterna vola ai quarti di finale. Austria-, la partita Lavince sui dettagli. Seai punti avrebbe meritato qualcosa in più per quanto prodotto per tutta la partita, proprio delle imprecisioni in giocate decisive hanno fatto decollare l’aeroplanino diversione ct verso le migliori otto d’Europa. E succede in Germania, nella nuova o seconda casa di milioni di turchi. Baumgartner, talento che proprio a Lipsia si sta mettendo in mostra, dopo pochi secondi ha pasticciato male sul corner tagliato di Arda Guler, colpendo Posch.