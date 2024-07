La mini-rivoluzione di Sangiuliano | nasce il Diva che unisce direzione generale e 14 musei con autonomia speciale No Schmidt almeno stavolta non c’entra dicono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) È come un dato essenziale nel curriculum vitae: senza una riforma della gestione dei beni culturali pare che unstro della Cultura non abbia assolto ai suoi doveri. Ovviamente ilstro Gennaronon ha voluto esser da meno dei suoi predecessori e in questa prima settimana di luglio dovrebbe diventare legge l’ennesima riforma. Si tratterà di una piccolaperché a fronte della trentina tra direzioni generali e uffici autonomi e al posto della soppressa figura apicale del segretario(che fino a ora era il vero Gran Mogol dei beni culturali del Belpaese in quanto gestore diretto delle risorse sia nazionali, sia di provenienza europea),ranno quattro dipartimenti: per l’amstrazione(Diag), per la tutela del patrimonio culturale e del Paesaggio (Dit), per le attività culturali (Diac) e per la valorizzazione del patrimonio culturale ().