Kvara torna in Georgia | accoglienza meravigliosa dopo l’impresa a Euro2024 – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Khvichatskhelia è stato grande protagonista acon la sual’eliminazione agli ottavi di finale contro la Spagna,super in patria. Tra le grandi sorprese del Campionato Europeo 2024 c’è senza dubbio ladell’attaccante del Napoli Khvichatskhelia. Alla prima partecipazione nella fase finale di una competizione internazionale, la selezione guidata dal Commissario Tecnico Willy Sagnol ha saputo stupire tutti, staccando addirittura il pass per gli ottavi di finale, salvo poi sbattere contro la Spagna che, frattanto, si sta confermando come una delle principali indiziate a vincere il torneo.tskhelia è stato grande trascinatore, confermando quello che è il suo enorme talento in una vetrina così importante come quella di