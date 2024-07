Insalata pronta è vero che non va rilavata? Tutto quello che c’è da sapere e le migliori al supermercato VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) È una domanda che ci siamo fatti tutti e che spesso non ha trovato risposta. Proviamo, quindi, a fare chiarezza. L’, in busta, va di nuovo lavata a casa oppure no? Si può consumare direttamente o è meglio sciacquarla? In tanti, al, preferiscono comprare quella già lavata, è pratica e veloce. Quella che generalmente troviamo al, viene coltivata in modo particolare e, ovviamente, viene selezionata con cura perché è un alimento che va consumato crudo. Il processo dell’in busta vede il prodotto dapprima lavato con acqua clorata e imbustata successivamente in un’atmosfera modificata per fare il modo che resti fresca a lungo. Tra l’altro, nella produzione, viene persino disinfettata con sostanze come il cloro o l’acido peracetico.