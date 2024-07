India la festa religiosa si trasforma in tragedia | quasi 100 morti nella calca Ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono almeno 97 le persone che hanno perso la vita in, schiacciate dalla, durante un festival religioso induista in un villaggio del distretto di Hathras, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. Lo hanno reso noto le autorità locali. «Il bilancio potrebbe aumentare. Le persone vengono portate negli ospedali del distretto di Hathras e del distretto vicino di Etah», ha detto alla Cnn Manish Chikara, portavoce della polizia del distretto di Hathras. La, scrivono i media locali, si sarebbe creata mentre i partecipanti si affrettavano ad andarsene dopo un incontro con un leader religioso. Secondo i funzionari l’evento poteva ospitare circa 5mila persone, ma se ne sono radunate 15mila. «I partecipanti hanno cominciato a spingere: avevano fretta di andarsene, ma non c’era via d’uscita», ha raccontano una donna, presente all’evento.