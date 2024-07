Incidente a Bosisio scooterista investe un' anziana | grave una pensionata di 88 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)Parini (Lecco), 2 luglio 2024 – Sono finiti entrambi a terra, il 79enne in sella a uno scooter e l'di 88che ha investito. L'è successo nella mattinata di oggi aParini, in centro paese. Lodi 79ha urtato la signora 88enne che stava camminando a bordo strada e sono finiti entrambi distesi sull'asfalto. L'impatto è stato violento. Il primo ha riportato traumi al bacino e a una gamba ed è stato trasferito in ambulanza al Fatebenefratelli di Erba. La seconda invece ha rimediato un brutto trauma cranico commotivo ed è stata portata in ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sono gravi, sia per le lesioni, sia per l'età. I due sono stati soccorsi dai sanitari di Areu, i volontari soccorritori della Croce Verde diParini e di Sos di Lurago d'Erba.