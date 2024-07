Il video di Sinner e Berrettini col pallone virale sui social Utenti ammirati e scatenati | Spalletti sveglia Meglio loro video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Era all’incirca il 20 marzo scorso quando un, subito gettonatissimi sui, immortalava l’incontro a Fort Lauderdale tra Jannike la nazionale italiana. Sorrisi, applausi, una soddisfazione appagante e appagata per il vincitore degli Australian Open, e con il Commissario Tecnicoche nel complimentarsi per i successi e la determinazione dimostrato sul campo dal campione azzurro, indicava il 22enne altoatesino come un esempio da seguire davanti al gruppo: «Facile parlare di autodisciplina e motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui».che scambiano passaggi colscatenano iOggi, alla luce dell’esclusione dagli Europei di calcio del nostro team – un’uscita di scena che al danno sportivo ha aggiunto anche la beffa della pessima prova disputata sul tappeto verde di Berlino contro la Svizzera – quelle parole tornano in tutto ilpotenziale profetico più forti che mai E a rinverdirle di significato arriva anche un, che sta dilagando su X, che ritraescambiare qualche passaggio acon il collega e amico, ricordando che domani i due ami-rivali si sfideranno domani, mercoledì 3 luglio in quel di Wimbledon, dove l’atteso – ma anche temuto – derby azzurro diventerà realtà, in virtù di un incrocio sfortunato di tabellone tra due che avevano entrambi velleità di arrivare fino in fondo nel torneo.