Hotsand missione compiuta Battuta la New Energy Grosseto ed è ai quarti playoff di baseball

(Di martedì 2 luglio 2024): l’Macerata ha battuto la New, blindato il quarto posto conquistando così il pass per idel massimo campionato di. "L’aspetto importante – sottolinea Andrea Graziani, presidente dellaMacerata – è, oltre ai successi, la sensazione di una formazione apparsa più sicura dopo l’assetto dato dal nuovo tecnico Daniels, una sicurezza mancata in altre gare". Lanon si è lasciata abbattere perché contro la Newè stata sempre sotto ed è comunque riuscita a ribaltare il risultato finale. "I giocatori hanno dimostrato carattere e forza". Nell’ultima gara i maceratesi sono riusciti a vincere all’ultimo inning quando il fuoricampo di Bernadina ha portato i 2 punti necessari per annullare lo svantaggio.