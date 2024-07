Hailey Bieber lancia il blush guance arrossate che amerete

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 luglio 2024)sa come conquistare l’estate: questa volta ci pensa Rhode con il suo Pocket. Si tratta di un nuovo prodotto make-up che proponerosate dall’effetto luminoso.l’aveva promesso e il suo nuovoa prova di, effetto fragola, è finalmente sul mercato. Influencer, modella ed imprenditrice di bellezza, la moglie di Justincontinua a suggerire i trend di stagione e per l’estate punta arosate, ma sempre radiose.. Crediti: Rhode/Instagram – VelvetMagNe aveva parlato già qualche mese fa, scegliendo proprio i social come piattaforma di lancio di un prodotto di bellezza che molto presto sarebbe diventato il suo must have per l’estate 2024. Dopo una breve anteprima,è finalmente tornata sul mercato suggerendo agli amanti del settore un nuovoche trasformerà le propriedonando loro un tocco rosato dall’effetto naturale e luminoso.