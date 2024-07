Giulia De Lellis e Tony Effe il retroscena dal matrimonio di Cecilia e Ignazio | Ha fatto una scenata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Spunta un curiosodaldi: cosa è accaduto tra la DeNel giorno più felice diRodriguez eMoser, a prendersi la scena ci hanno pensato alcuni degli invitati alla festa. Tra i presenti alche si è celebrato in provincia di Prato, ancheDecon l’ex fidanzato Andrea Damante e, uno dei cantanti del momento che sta spopolando con la sua Sesso e samba, cantata in coppia con Gaia e che si è già laureato tormentone dell’estate 2024. La Deavrebbero avviato una frequentazione da qualche settimana e proprio aldegli amici, un comportamento del rapper non sarebbe andato giù alla popolare influencer, che ha da qualche mese archiviato la storia d’amore con l’imprenditore Carlo Beretta.