Fuori casa per il dissesto In nove ancora in albergo dopo il crollo dell’intonaco Rientro appeso ai tecnici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) di Luca Amodio MARCIANO Si torna asolo quando ci sarà un parere positivo degli ingegneri. In sostanza è questo il contenuto dell’ordinanza del Comune di Marciano a che verrà emessa nella giornata di oggi. Intanto una delle quattro famiglie sfollateil cedimento del condominio di sabato è stata trasferita in un altro appartamento, nel vicino comune di Foiano. Si tratta degli inquilini dellapopolare, che è anche l’appartamento dove era ceduta la mensola che ha fatto scattare l’allarme. "Fin quando dovrà rimanere in hotel tutte le spese verranno coperte da Arezzoe dal Comune", garantiscono all’unisono il presidente di ArezzoLorenzo Roggi e la vice sindaca di Marciano, Monica Cardini. Sono queste le novità della giornatai momenti di paura di sabato sera, in via Piave, pocodal centro storico di Marciano della Chiana.