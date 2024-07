Frode fiscale sequestri per 550mila euro a quattro società

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbero utilizzato in compensazione crediti Iva inesistenti vantati da unache a sua volta avrebbe riportato acquisti mai effettuati per oltre 48 milioni di. Per questo motivo gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per quasiemesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Destinatari del provvedimentodelle province di Roma – due), Firenze e Cosenza e i relativi rappresentanti legali. L’accusa è di indebita compensazione in concorso. Tutto è partito dalla verificanei confronti di unaa responsabilità limitata, riconducibile ad un prestanome, con sede a Castellammare di Stabia,ufficialmente impegnata nella produzione di fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata.