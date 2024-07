Froc*o di me*da mi fate schifo! | il meteorologo tv Luca Ciceroni insultato da un cameriere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 luglio 2024) “Frocio di merda, mezzo uomo, mitu e tutti coloro che sono come te, siete malati, state lontano da me perché portate solo malattie”. Sono alcuni degli insulti che si è sentito ricevere ildurante una cena in un locale di Roma. “Un terribile gesto di omofobia da parte di uno dei camerieri”, racconta lui stesso sul suo profilo Facebook. Il fatto è avvenuto lo scorso sabato sera.– 46 anni,per Fanpage con un passato in televisione a Sky e in Rai – era con due amiche in un locale nel quartiere Montesacro, dove vive dal 2005. “Tutto è partito da un apprezzamento nei confronti del, il quale ha reagito affrontandomi in maniera pesante con insulti”, ricostruisce. “Io ho semplicemente risposto che mi faceva pena lui, il suo orientamento politico palesemente di estrema destra.