FOTO Tempesta a Benevento non solo luminarie | ombrelloni spezzati a metà e alberi caduti

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNone bancarelle, la conta dei danni per ladi questa mattina tocca anche altre zone e altre attività della città di. Tendoni, rami d'albero che sono crollati al suolo,parasole, sedie e tavoli sbalzati lungo Corso Garibaldi. Insomma, un quadro che lascia poco spazio all'interpretazione e le previsioni non promettono nulla di buono visto che questa situazione dovrebbe ripetersi anche nelle prossime ore, prima dell'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre che dovrebbe riportare stabilità. Leggi anche/ La bufera non risparmia la Madonna delle Grazie: bancarelle espazzate via