Eccellenza Urbino riparte con un obiettivo | lottare su ogni palla sempre

(Di martedì 2 luglio 2024) Anche l’, come le altre compagini è in ‘movimento’ in vista del prossimo campionato di. "Siper una stagione all’insegna della continuità – sottolinea il direttore generale Ivan Santi – al timone un nuovo mister, Nico Mariani giovane e ambizioso, per un progetto tutto da scoprire ma anche pieno di motivazioni. Continuità che è dalle conferme dei vari Nisi, Tamagnini Bellucci, capitan Dalla Bona, Boccioletti, Montesi, Sartori, Galante e Cusimano. A questi si aggiunge l’ultimo arrivato dal Fossombrone Lorenzo Palazzi classe 2003 giocatore offensivo con diversi gol nel suo palmares. Persi il portiere Petrucci (alla Civitanovese in D) e il centrale Filippo Magnani (che sta aspettando la chiamata di un club professionistico) si stanno vagliando diverse opzioni tra i giovani under considerato l’obbligo di un 2005 e un 2006in campo.