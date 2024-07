DAZN tenta il nuovo abbonamento low cost | quanto costa e cosa si può vedere con Goal Pass

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Arriva unpiano dipiù economico per, dopo i rincari degli ultimi mesi che avevano scatenato le proteste degli abbonati. Ilpiano lanciato dalla piattaforma di streaming si chiamaa 13,99 euro al mese, o 129 euro l’anno. Si tratta di unriservato a chi preferisce seguire solo il calcio, con una selezione di partite italiane ed estere. Chesi potràcon il piano «» Il pacchetto dell’prevede la possibilità ditre partite di Serie A per ogni giornata, cioè quelle in coesclusiva con Sky. E poi i match della Liga spagnola, una selezione del meglio della Liga portoghese e il calcio femminile della Uefa Women’s Champions League. E poi gli highlights della Serie A.