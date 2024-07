Come è profondo il mare a Cascina lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024)– Tre artisti, tre percorsi e tre strade diverse, che si incontrano per omaggiare le canzoni, l’ironia e la poesia di. In occasione della rassegna Metti una sera a, sabato (6 luglio) alle 21,30 in piazza dei Caduti andrà in scenail, concertoa ingresso liberoal grande cantautore bolognese. Sul palco Luca Guidi, Giulia Pratelli e Giorgio Mannucci, che hanno un legame molto forte con la musica del cantautore bolognese, consolidato nel tempo e raccontato in alcune delle loro canzoni. Ognuno a suo modo e in punta di piedi, i tre cantautori interpretanonelle sue diverse sfumature.il, Anna e Marco, Futura, Cara sono solo alcuni dei capolavori rivisitati in questo, che proporrà anche brani meno celebri ma fondamentali per provare a scoprire tutte le caratteristiche di uno dei padri della musica italiana.