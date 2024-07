Centrodestra si spacca su maternità surrogata e detenute madri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)to sul disegno di legge contro la, al Senato e sul ddl sicurezza sullealla Camera. A palazzo Madama l'emendamento della Lega, che chiedeva un inasprimento delle pene per laè stato bocciato in commissione Giustizia. A votare contro, in serata, sono stati i senatori di Fratelli d'Italia e Forza Italia, oltre a tutte le forze di opposizione. A favore solo due senatori leghisti. Il partito di Matteo Salvini aveva deciso di non ritirare la proposta e di metterla ai voti, nonostante il parere contrario espresso dal relatore e dal governo. Alla Camera invece nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia Forza Italia ha fatto sapere che non parteciperà al voto sugli emendamenti dell'articolo del ddl sicurezza riguardante le, articolo che rende facoltativo il rinvio della pena per donne incinta o con prole fino ad un anno.