Castrum Wine Bar & Bistrò con DrinkEat&Sleep

(Di martedì 2 luglio 2024) Se sei un appassionato di cucina gourmet, ami abbinamenti raffinati e desideri scoprire nuovi sapori, o se ti piace il contatto con la natura e vuoi esplorare nuove tradizioni, troverai in DrinkEat;Sleep una piacevole sorpresa, noi l’abbiamo scelta per provare l’esperienza di cena con degustazione daBar. Ma che cos’è DrinkEat;Sleep? Il progetto nasce dalla passione per il vino e la cucina, unita all’amore per la natura e i viaggi. L’esperienza diretta dei fondatori ha portato all’idea di una startup dedicata alla promozione di esperienze enogastronomiche, con l’obiettivo di connettere gli amanti della buona cucina e del buon vino con le eccellenze locali. Il progetto si rivolge sia agli appassionati di enogastronomia e viaggi, sia ai produttori locali desiderosi di far conoscere i propri prodotti e condividere i segreti delle loro aziende.