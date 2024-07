Cagliari Nicola deve aspettare | la burocrazia fa slittare annuncio a venerdì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Servirà pazientare ancora qualche giorno per l’ufficiale di Davidecome nuovo allenatore del. Lafala formalizzazione dell’accordo con l’Empoli, club con il quale il tecnico era legato da un altro anno di contratto, e l’appuntamento con l’ente conciliatore per la ‘liberatoria’ richiesta è fissato per. Dal prossimo lunedì i sardi torneranno al lavoro con il primo giorno di raduno, intantoè già in contatto con il direttore sportivo Nereo Bonato per le indicazioni sulla costruzione della rosa. Fine prestito per Oristanio, Petagna, Shomurodov e Gaetano, ma quest’ultimo potrebbe tornare tra gli isolani, mentre il grande obiettivo è Nzola della Fiorentina. Scaduti invece i contratti di Viola, Mancosu, Aresti ed è ai titoli di coda anche l’avventura in rossoblù di Dossena e Nandez.